Damrak toont herstel ondanks onrust in Midden-Oosten

AMSTERDAM (ANP) - De beurshandel op het Damrak liet maandag gaandeweg herstel zien, na de verliezen van vrijdag. Daarbij kreeg de markt steun van olieprijzen die weliswaar nog stegen, maar minder hard dan tijdens de ochtendhandel. Dat kwam door een Iraans mediabericht dat meldde dat Amerikaanse functionarissen zouden hebben ingestemd met het opschorten van sancties op Iraanse ruwe olie. Dit zou gelden zolang de onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog doorgaan.

Eerder op de dag klommen de olieprijzen nog stevig door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten na een nieuwe waarschuwing van de Amerikaanse president Donald Trump aan Iran. In een bericht op Truth Social schreef hij zondag dat "de klok tikt" en dat er "niets meer over zal zijn" van Iran als het land niet snel in actie komt.

De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, sloot 0,5 procent hoger op 1015,72 punten. De MidKap herstelde 0,2 procent tot 1037,97 punten.