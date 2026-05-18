Handelsdeal EU-VS is 'cruciaal' voor Nederland, vindt Sjoerdsma

BRUSSEL (ANP) - Het vasthouden aan de handelsdeal tussen de EU en de VS is voor Nederland cruciaal, zei minister Sjoerd Sjoerdsma (Handel) maandag in Brussel. De EU-lidstaten en het Europees Parlement onderhandelen dinsdag opnieuw over die deal die de Europese Commissie vorig jaar zomer met de Amerikanen sloot. Het Parlement en de lidstaten moeten nog definitief instemmen.

De tijd voor een akkoord binnen de EU dringt, want Trump heeft gedreigd met extra importheffingen op auto's als de handelsdeal niet voor 4 juli is uitgevoerd.

Voor Nederland staat er veel op het spel, zei Sjoerdsma maandag. "Niemand in Nederland wil heffingen, wil handelsbarrières en zeker onze bedrijven niet." Aan onzekerheid hebben bedrijven "een nog grotere hekel", zei hij.

Clausule over heffingen

"Dat maakt zaken doen in de Verenigde Staten heel erg lastig en dat maakt hun verdienmodel heel moeilijk. Dat betekent dat het aan onze kant vasthouden aan de deal echt cruciaal is", zei de minister.

Het Europees Parlement wil een clausule inbouwen dat als de VS met nieuwe heffingen komen, de deal van de baan is. Het parlement vertrouwt de Amerikaanse president Donald Trump niet.

Wederkerig vertrouwen

"De kern is dat vertrouwen wederkerig moet zijn", zei Sjoerdsma. "Een deal is een deal en dat betekent dat de Europese Unie zich aan onze kant van de deal moet houden. Omgekeerd mogen wij dan van onze Amerikaanse vrienden verwachten dat zij ook hetzelfde doen en niet met nieuwe maatregelen komen."

De Europese Commissie staat er net zo in. Een woordvoerder van de Commissie zei maandag er alle vertrouwen in te hebben dat de lidstaten en het parlement dinsdagavond tot een compromis komen.