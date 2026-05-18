Verscherpte controle in VS op reizigers uit delen Afrika om ebola

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 18:27
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten gaan scherper letten op reizigers die vanuit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan naar de Verenigde Staten komen, of daar onlangs verbleven. Dit naar aanleiding van de uitbraak van ebola in die regio.
Het risico dat er in de VS mensen besmet raken wordt laag ingeschat, maar voor de zekerheid worden de gangen nagegaan van reizigers die in de afgelopen drie weken in Congo, Oeganda of Zuid-Soedan zijn geweest en naar de VS gaan. Daar zijn ook weer uitzonderingen op, zoals Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning.
Het duurt naar schatting maximaal 21 dagen voordat iemand de symptomen van het gevreesde virus toont. Dit dwingt volgens de autoriteiten tot nader onderzoek van personen die in de genoemde landen zijn geweest voordat ze in de VS arriveren en dan eventueel mogelijk pas symptomen krijgen als ze er al zijn.
