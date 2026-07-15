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Datacenters blijven operationeel bij aanhoudende droogte

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 16:09
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AMSTERDAM (ANP) - Datacenters hebben geen last van de aanhoudende droogte in Nederland. Dat verzekert Stijn Grove, directeur van brancheorganisatie Dutch Datacenter Association. "Datacenters blijven altijd operationeel, ook zonder wateraansluiting, daar zijn de systemen op ingericht."
Grove stelt dat veel datacenters geen of weinig water gebruiken, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. "Sommige datacenters gebruiken water om onder andere te vernevelen. Bij een tekort valt die optie simpelweg weg, maar dat leidt niet tot uitval. Dan draaien de koelmachines harder en dat kost meer energie."
Daarbij werkt het merendeel van de koelsystemen met een gesloten circuit, waarbij water intern wordt rondgepompt. Op die manier hoeft niet doorlopend een beroep gedaan te worden op vers water, aldus de directeur.
Grove weet dat de sector ook al jaren bezig is alternatieve waterbronnen aan te boren, zoals industriewater, gezuiverd afvalwater en regenwater. Ook worden in de winter buffers aangelegd, die op warme dagen worden ingezet voor koeling.
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