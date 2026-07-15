Onderteken verklaring met Tata niet, zeiden ambtenaren Financiën

DEN HAAG (ANP) - Ambtenaren van het ministerie van Financiën adviseerden vorig jaar tegen het ondertekenen van voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming. In de deal staat dat de staalfabriek in IJmuiden miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten en dat de overheid daar maximaal 2 miljard euro aan meebetaalt.

Voor kosten om het terrein te saneren als Tata zou vertrekken uit Nederland, is geen oplossing gevonden, schreven de ambtenaren. Ze noemden een bedrag van maximaal 12 miljard euro. Ook maakten ze zich zorgen over de "levensvatbaarheid" van de staalfabriek. Die zou later nog meer overheidsgeld kunnen vragen, vrezen ze - een "subsidiefuik".

Ook wezen de ambtenaren op een uitweg uit de afspraken die de verklaring Tata Steel biedt. Als aanpassingen aan de landelijke CO2-heffingen tot nieuwe kosten voor het bedrijf zouden leiden, mag het de afspraken meteen opzeggen. Daarmee wordt het voor de overheid moeilijker om iets aan de heffing te veranderen, schreven de ambtenaren van Financiën.

Juridisch collectief Advocates for the Future bracht het ambtelijke advies naar buiten na een beroep op de Wet open overheid. Het document komt uit september vorig jaar, een paar dagen voordat Tata en het kabinet handtekeningen onder de verklaring zetten. VVD'er Eelco Heinen was toen minister van Financiën, net als onder het kabinet-Jetten.