Scheepvaart in Straat van Hormuz zakt naar laagste punt sinds mei

SINGAPORE (ANP/RTR) - Het aantal schepen in de Straat van Hormuz is gezakt naar het laagste aantal op een dag sinds begin mei. Maandag voeren slechts twee schepen door de belangrijke zeestraat, blijkt dinsdag uit cijfers van datadienst Kpler.

Een grote gastanker en een grote olietanker kwamen maandag de Straat van Hormuz binnen via de Golf van Oman. Dat is ruim onder het gemiddelde van veertien schepen in de afgelopen tien dagen. Zondag ging het nog om zeven schepen van allerlei typen. De cijfers van Kpler kunnen nog veranderen, omdat sommige schepen hun transponder hadden uitgeschakeld om ongezien door de Straat van Hormuz te gaan.

Iran liet weten dat het 45 tankers op de zwarte lijst had gezet vanwege het overtreden van zijn regels voor de doorvaart door de zeestraat. Het land dreigde met maatregelen tegen schepen die met deze tankers olie overslaan naar een ander schip. Daarmee werd de druk over de waterweg ongeveer een halfjaar na het begin van de Iranoorlog opgevoerd. Voordat de oorlog begon, was de Straat van Hormuz goed voor het transport van ongeveer een vijfde van de ruwe olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) wereldwijd.

Wraak

Iran zwoer ook wraak te nemen op de uitgebreide Amerikaanse sancties die erop zijn gericht om de economische levensaders van het land af te snijden, waaronder de scheepvaart. Tegelijk sprak Iran het vertrouwen uit dat zijn belangrijkste handelspartners weerstand zouden bieden aan de druk van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde de sancties maandag aan, maar zag af van het opleggen van de strengste sancties. Landen die met Iran blijven handelen, lopen het risico de toegang tot het op de dollar gebaseerde financiële systeem te verliezen, waarschuwde hij.