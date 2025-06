Deal sluiten met Chinese president "heel moeilijk", stelt Trump

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat het erg moeilijk is om een deal te sluiten met de Chinese president Xi Jinping over importheffingen. Dit schreef Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social.

"Ik mag president Xi van China, altijd al gedaan, en zal altijd zo blijven, maar hij is HEEL HARD, EN HET IS HEEL MOEILIJK OM EEN DEAL MET HEM TE SLUITEN", schreef hij woensdag. Vorige maand spraken de twee landen af dat China de heffing op Amerikaanse goederen verlaagt naar 10 procent. De VS hebben de heffing op Chinese goederen teruggebracht naar 30 procent. De afspraken gelden voor een periode van negentig dagen.

De uitlating zet de band tussen de twee grootste economieën ter wereld mogelijk verder onder druk. Vorige week beschuldigde Trump China nog van het schenden van hun overeenkomst over lagere importheffingen, maar meldde daarbij niet hoe. Daarna zei Trump met Xi te willen praten. Volgens Amerikaanse media gebeurt dit waarschijnlijk deze week.