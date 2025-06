Witte Huis ziet Chinese invloeden in Zuid-Koreaanse verkiezing

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Witte Huis heeft Lee Jae-myung gefeliciteerd met zijn beëdiging als de nieuwe president van Zuid-Korea, maar waarschuwt voor "Chinese invloeden" in de presidentsverkiezing van het Aziatische land.

Lee Jae-myung werd woensdag beëdigd. Bij zijn aantreden beloofde Lee, die als progressief te boek staat, onder meer "tijd te winnen" in de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven. Ook gaf Lee aan "de dialoog" met Noord-Korea te willen aangaan. "Hoe duur het ook is, vrede is beter dan oorlog", zei hij.

Op vragen van persbureau Reuters antwoordde het Witte Huis dat Zuid-Korea "vrije en eerlijke verkiezingen" heeft gehad, maar dat er "zorgen zijn over de Chinese bemoeienis en invloed in democratieën over de hele wereld". Details over wat die bemoeienis inhield, gaf de regering-Trump niet. Buitenlandminister Marco Rubio feliciteerde Lee en noemde China niet. Hij wees wel op de "ijzersterke alliantie" tussen de VS en Zuid-Korea.