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Decathlon wil positie in Franse bergen verbeteren via Sport 2000

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 16:45
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VILLENEUVE D'ASCQ (ANP/RTR) - De Franse sportwinkelketen Decathlon wil zijn aanwezigheid in Franse skigebieden verhogen. Daarvoor is het van plan een belang van 50 procent te nemen in branchegenoot Sport 2000 France, eigendom van Céraclès Coopérative, maakten beide bedrijven bekend.
Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf beschikt over slechts vijf winkels in de bergen, tegenover 190 winkels van Sport 2000.
De winkels van Sport 2000 zullen zelfstandig blijven opereren via een franchiseformule. Maar Decathlon kan zijn producten op deze manier beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan hiermee ook de skiverhuurmarkt betreden.
Door de deal krijgt Decathlon ook toegang tot andere winkelketens van Céraclès Coopérative. De sportwinkelgroep heeft in totaal zevenhonderd winkels in Frankrijk, waarvan meer dan de helft Sport 2000-filialen. Decathlon heeft 325 winkels in Frankrijk. Beide ketens hebben ook in Nederland winkels.
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