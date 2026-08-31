Eurocommissaris Kos: in EU geen plek voor eerbetoon aan Mladić

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Eurocommissaris voor EU-uitbreiding Marta Kos vindt dat er in de EU "geen plaats" moet zijn voor de "verheerlijking" vanuit Servië rondom het overlijden van de Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladić.

Servië is sinds 2012 officieel kandidaat om lid te worden van de EU. Onderhandelingen liggen al tijden stil, onder meer vanwege toenemende zorgen vanuit Brussel over de Servische rechtsstaat en banden met Rusland.

Mladić overleed donderdag in een Scheveningse gevangenis. Hij zat daar na in 2017 door een VN-tribunaal te zijn veroordeeld tot levenslang voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De Servische regering heeft laten weten dat hij na overdracht naar zijn familie met speciale eer zal worden begraven.

"Wat Ratko Mladić betreft, is de verheerlijking van oorlogsmisdadigers in strijd met fundamentele Europese waarden en heeft deze geen plaats in de Europese Unie of in landen die lid willen worden", aldus Kos.