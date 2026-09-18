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Deense koning opent grote CO2-opslag in de Noordzee

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 17:42
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KOPENHAGEN (ANP/DPA) - De Deense koning Frederik heeft vrijdag een onderzeese opslagplaats voor CO2 officieel geopend. In Denemarken wordt het zogenoemde Greensand-project in de Noordzee geroemd als de eerste locatie in de Europese Unie waar koolstofdioxide op industriële schaal wordt opgeslagen.
Het betreft een buiten gebruik gesteld olieveld onder de zeebodem. De afgelopen jaren is getest of het mogelijk is om CO2 op te slaan op een diepte van ongeveer 1800 meter. Het is de bedoeling om er jaarlijks tot 400.000 ton CO2 op te slaan.
De technologie staat bekend als CCS, waarbij CO2 wordt afgevangen bij industriële processen, naar een ondergrondse opslaglocatie wordt getransporteerd en daar permanent wordt opgeslagen. Milieuactivisten hebben hier bedenkingen bij. Ze vrezen dat de technologie het weghalen van schadelijke broeikasgassen stimuleert in plaats van dat die in de eerste plaats worden verminderd.
Voor de kust van Noorwegen bestaat ook al een commerciële opslag van CO2. Noorwegen is echter geen lid van de EU.
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