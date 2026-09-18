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Bonden ontzien ANWB-leden bij eerste acties na aflopen ultimatum

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 17:28
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UTRECHT (ANP) - FNV en CNV kondigen acties aan bij de ANWB nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De eerste acties, die maandag beginnen, zijn volgens de vakbonden zo ingericht dat de ANWB-leden er zo min mogelijk van merken.
De acties houden onder meer in dat de Wegenwacht pechhulpverzoeken registreert als "persoonlijke dienst". Dat betekent dat die niet meetellen voor ANWB-leden. Een voordeel voor leden, want zij hebben recht op een bepaald aantal hulpverleningen per contractjaar. Daarnaast stoppen medewerkers binnen ANWB met overwerk en extra werk.
De vakbonden stelden de ANWB onlangs een ultimatum en dreigden met acties als de organisatie niet zou ingaan op hun eisen. Dat ultimatum verliep vrijdagmiddag. FNV eist onder meer een loonsverhoging van 6 procent per 1 april 2026 en CNV een 5 procent hoger salaris vanaf diezelfde datum. Ook willen de vakbonden werkweken van 36 uur.
De huidige cao verliep op 1 april dit jaar. Volgens CNV geldt die voor ruim 4000 mensen.
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