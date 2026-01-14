Deense media: Trump voert druk op voor overleg in Washington

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft met zijn nieuwe uitspraken over Groenland de druk nog eens opgevoerd, zeggen Deense media. Trump zei vlak voor een overleg tussen de Amerikanen en de Denen en de Groenlanders dat de NAVO zou moeten helpen om het eiland in Amerikaanse handen te krijgen.

"Trumps ultimatum verhoogt de druk in aanloop naar een cruciale ontmoeting", schrijft de krant Jyllands-Posten. Volgens de omroep TV2 lijkt het alsof hij met deze uitspraken een rechtstreeks bevel geeft aan zijn vicepresident JD Vance en buitenlandminister Marco Rubio om het gesprek met de Deense en Groenlandse buitenlandministers met gestrekt been in te gaan. Maar hij verhoogt ook de druk op de NAVO, en dat hoeft niet ongunstig te zijn voor Denemarken, denken Deense media.

"Het is positief dat hij erkent dat de NAVO een rol te spelen heeft in Groenland", schrijft TV2. Ook de krant Berlingske benadrukt dat Denemarken er daardoor "niet meer zo alleen" voor staat.

Onderhandelingstactiek

Jyllands-Posten suggereert dat het ook een onderhandelingstactiek van Trump kan zijn om nu de druk te verhogen. De dreigementen met een invasie zouden volgens de krant mogelijk bedoeld zijn om de Denen en Europeanen te bewegen de veiligheid van het arctische gebied serieus te nemen.

Het gesprek tussen Vance, Rubio, de Deense minister Lars Løkke Rasmussen en de Groenlandse minister Vivian Motzfeldt begint om 16.30 uur Nederlandse tijd. Het is niet bekend hoe lang de vergadering zal duren. Volgens een analist van Jyllands-Posten zou het slecht nieuws zijn als het gesprek snel voorbij is. Dat zou kunnen betekenen dat de Amerikanen de annexatie van Groenland hebben geëist, dat de Denen en de Groenlanders hebben geweigerd en dat de ontmoeting daarmee direct ten einde is gekomen.