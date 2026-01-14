ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen mensen demonstreren tegen Iraans regime in Den Haag

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 16:03
anp140126134 1
DEN HAAG (ANP) - Ongeveer honderd mensen hebben woensdagmiddag aan de Koekamp in Den Haag gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. De demonstranten droegen de voormalige vlag van Iran, uit de tijd van de sjah. Ook hadden ze foto's bij zich van de voormalige kroonprins Reza Pahlavi. Hij moet de leider van Iran worden, zei een demonstrant tegen een verslaggever van het ANP.
Na afloop zeiden sommige betogers naar Amsterdam te vertrekken voor een protest op de Dam. Die demonstratie staat voor 16.00 uur gepland.
Volgens mensenrechtenorganisaties vielen recent meer dan 2500 doden in Iran bij protesten tegen het regime. Die protesten worden hard neergeslagen.
Dinsdagavond werden vier mensen aangehouden toen ze stenen naar de Iraanse ambassade in Den Haag gooiden en over het hek probeerden te klimmen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-535151683

Eén simpele dieetverandering helpt ouderen om af te vallen en de stofwisseling te verbeteren

generated-image

Een piloot legt uit waarom luchtvaartmaatschappijen zo moeilijk doen over koffers

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-488924831

Ex-politiecommissaris stelt radicale oplossing voor om vuurwerkgeweld aan te pakken

ANP-425252311

Veel gebruikte pesticide opnieuw in verband gebracht met fors hogere kans op Parkinson

ANP-17440252

SMAC of SPAM: wat zit er precies in? En waarom is het jarenlang houdbaar?

Loading