Tientallen mensen demonstreren tegen Iraans regime in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer honderd mensen hebben woensdagmiddag aan de Koekamp in Den Haag gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. De demonstranten droegen de voormalige vlag van Iran, uit de tijd van de sjah. Ook hadden ze foto's bij zich van de voormalige kroonprins Reza Pahlavi. Hij moet de leider van Iran worden, zei een demonstrant tegen een verslaggever van het ANP.

Na afloop zeiden sommige betogers naar Amsterdam te vertrekken voor een protest op de Dam. Die demonstratie staat voor 16.00 uur gepland.

Volgens mensenrechtenorganisaties vielen recent meer dan 2500 doden in Iran bij protesten tegen het regime. Die protesten worden hard neergeslagen.

Dinsdagavond werden vier mensen aangehouden toen ze stenen naar de Iraanse ambassade in Den Haag gooiden en over het hek probeerden te klimmen.