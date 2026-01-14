Een jaar zonder dieet kan je gezondheid én je relatie met eten
verrassend veel goed doen. In plaats van weer een streng regime te beginnen dat je waarschijnlijk in februari al hebt opgegeven, is het zinvoller om breder naar welzijn te kijken dan naar het getal op de weegschaal.
Waarom diëten vaak averechts werkt
Onderzoek laat zien dat zogenoemd jojo-dieëten
– herhaald afvallen
en weer aankomen – je lichaam geen plezier doet. Het verhoogt onder meer het risico op hoge bloeddruk, leververvetting en type 2-diabetes, en kan op termijn zelfs je immuunsysteem verzwakken. Een veel geciteerd onderzoek van het Fred Hutchinson Cancer Research Center concludeerde dat stabiel blijven in gewicht beter is voor je afweer dan steeds schommelen.healthline+2
Daarnaast falen de meeste diëten gewoon op de lange termijn. De omgeving waarin we leven – goedkoop, sterk bewerkt eten
overal om ons heen en veel zittend werk – maakt het bijna onmogelijk om een streng regime jarenlang vol te houden, hoe veel wilskracht je ook hebt.
De opkomst van intuïtief eten
Steeds meer experts pleiten daarom voor intuïtief eten
: leren luisteren naar echte honger- en verzadigingssignalen in plaats van naar dieetregels. Studies wijzen erop dat deze benadering de kans op eetbuien en verstoord eetgedrag verkleint en zowel mentale als fysieke gezondheid kan verbeteren. Intuïtief eten gaat niet over ‘alles mag altijd’, maar over:
- Eten als je lichaam om energie vraagt en stoppen als je genoeg hebt.
- Schuldgevoel rond eten loslaten en focussen op kwaliteit, smaak en hoe je je voelt.
Anders gezonde doelen stellen
Wie geen dieet
volgt, hoeft gezondheid niet op te geven; je verschuift alleen de focus. Zinvollere voornemens zijn bijvoorbeeld meer beweging, sterker worden, beter slapen en je stressniveau omlaag brengen – factoren die veel meer zeggen over je gezondheid dan kledingmaat of BMI. Zoals een recente analyse
het verwoordt: “Ditching the diet is not a failure at all, it may be a sensible and healthy choice