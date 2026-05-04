Defensiebedrijf CSG keldert op verdeeld Damrak

Economie
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 17:49
AMSTERDAM (ANP) - Het Tsjechische defensiebedrijf CSG, dat in januari naar de Amsterdamse beurs ging, is maandag hard onderuitgegaan op het Damrak. Het aandeel sloot met een verlies van ruim 13 procent, nadat de handel in aandelen CSG eerder op de dag kortstondig werd stilgelegd. Toen stond het aandeel ruim 20 procent lager.
Dat gebeurde nadat het onderzoeksplatform met investeringsactiviteiten Hunterbrook onder meer bekendmaakte in een rapport dat de defensieleverancier zijn cijfers over verkopen zou hebben verfraaid. Ook zouden er ruzies spelen in de top van het bedrijf. Hunterbrook meldde overigens ook dat het bureau zelf speculeert op een daling van het aandeel. CSG is sinds de beursgang in januari grofweg de helft van zijn beurswaarde verloren.
De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, eindigde 0,9 procent lager op 1004,98 punten. De MidKap steeg juist, met 1,3 procent tot 1040,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,3 procent.
