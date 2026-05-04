ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Video: Joodse man duwt non op brute wijze tegen de grond in Jeruzalem

Samenleving
door Ans Vink
maandag, 04 mei 2026 om 6:13
Scherm­afbeelding 2026-05-04 om 06.13.11
Vorige week vond een tweede aanval van Israëliërs op christenen plaats. Eerder ging een soldaat een kruisbeeld te lijf; ditmaal mishandelde een man een Franse non.
Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een man naar een non loopt, haar plotseling van achteren duwt en haar daardoor met kracht op de stenen vloer terecht laat komen. Volgens diverse beschrijvingen wordt de vrouw vervolgens nog geschopt terwijl zij op de grond ligt.
De non raakte gewond aan hoofd en gezicht en moest medisch worden behandeld; op foto’s zijn blauwe plekken en verwondingen te zien. Omstanders – onder wie twee Israëlische vrouwen en een man – grepen in, hielpen haar weg te komen richting de Zionpoort en alarmeerden politie en ambulance.
Scherm­afbeelding 2026-05-04 om 06.24.48
Kerkleiders, onder wie pater Olivier Poquillon en vertegenwoordigers van het Latijns Patriarchaat, noemen de aanval “onprovocerend”, “sektarisch” en “verachtelijk”, en waarschuwen dat deze past in een patroon van toenemende agressie tegen christenen in Jeruzalem.
Volgens recente rapporten is er de afgelopen jaren een duidelijke toename van aanvallen en intimidatie tegen christenen in Jeruzalem en de rest van Israël.

Lees ook

Israël verbiedt Rode Kruis 'onwettige strijders' in cel medisch te helpenIsraël verbiedt Rode Kruis 'onwettige strijders' in cel medisch te helpen
Israëlische aanval verwoest cruciale brug in zuiden LibanonIsraëlische aanval verwoest cruciale brug in zuiden Libanon
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

generated-image (3)

Droomland Portugal: Waarom duizenden emigreren en de realiteit soms tegenvalt

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

generated-image (4)

Donald Trump is op dit moment boos op bondskanselier Mertz + de lijst van mensen waarop hij boos is

144383636_m

Dementie begint mogelijk al vóór je geboorte: ‘We moeten veel eerder ingrijpen’

Loading