Video: Joodse man duwt non op brute wijze tegen de grond in Jeruzalem

Vorige week vond een tweede aanval van Israëliërs op christenen plaats. Eerder ging een soldaat een kruisbeeld te lijf; ditmaal mishandelde een man een Franse non.

Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een man naar een non loopt, haar plotseling van achteren duwt en haar daardoor met kracht op de stenen vloer terecht laat komen. Volgens diverse beschrijvingen wordt de vrouw vervolgens nog geschopt terwijl zij op de grond ligt.

De non raakte gewond aan hoofd en gezicht en moest medisch worden behandeld; op foto’s zijn blauwe plekken en verwondingen te zien. Omstanders – onder wie twee Israëlische vrouwen en een man – grepen in, hielpen haar weg te komen richting de Zionpoort en alarmeerden politie en ambulance.

Kerkleiders, onder wie pater Olivier Poquillon en vertegenwoordigers van het Latijns Patriarchaat, noemen de aanval “onprovocerend”, “sektarisch” en “verachtelijk”, en waarschuwen dat deze past in een patroon van toenemende agressie tegen christenen in Jeruzalem.

Volgens recente rapporten is er de afgelopen jaren een duidelijke toename van aanvallen en intimidatie tegen christenen in Jeruzalem en de rest van Israël.