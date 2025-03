Deloitte: sterke daling Duitse auto-export naar VS bij heffingen

MÜNCHEN (ANP/DPA) - De export van Duitse auto's naar de Verenigde Staten zal flink dalen als er daadwerkelijk importheffingen van 25 procent komen door de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens een rapport van accountantsbureau Deloitte kan die export dan met wel 29 procent krimpen. De invoertarieven moeten vanaf 3 april ingaan.

Door de heffingen kunnen auto's van Duitse makelij, zoals BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche en Audi, veel duurder worden voor Amerikaanse consumenten. Volgens Deloitte zou bij een dergelijke krimp de export van Duitse auto's naar de VS met meer dan 8 miljard euro kunnen dalen. Vorig jaar werden ongeveer 1,3 miljoen Duitse auto's verkocht in de VS.