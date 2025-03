VIDEO: Lawine aan driepunters in laatste 12 seconden; bizarre comeback van Chicago Bulls vs LA Lakers

De Chicago Bulls hebben donderdagnacht op spectaculaire wijze gewonnen van de LA Lakers. De ploeg uit Chicago, negende in de Eastern Conference, keek aan het begin van het vierde kwart nog tegen een achterstand van 91-75 aan. Maar toen sloeg de vlam in de pan. In de laatste twaalf seconden kantelde de wedstrijd compleet. Wat een bizarre comeback!

Met een achterstand van 110-115 kregen de Bulls dankzij een fout van LeBron James twee keer de kans om een driepunter te maken. Binnen zes seconden stond het ineens 116-115. De Lakers leken daarna alsnog de winst te grijpen door een knappe actie van Austin Reaves (116-117), maar toen gebeurde het ondenkbare. Josh Giddey schoot de bal vanaf de middenlijn precies op de buzzer raak: 119-117 voor de Bulls. “Impossible”, riepen de tv-commentatoren, terwijl het United Center ontplofte van vreugde.

Giddey schrijft geschiedenis

Giddey was de grote man van de avond met 25 punten, 14 rebounds en 11 assists, een triple double inclusief game winning steal. En zijn vorm is al een tijdje indrukwekkend. In zijn laatste tien wedstrijden scoorde hij 220 punten, pakte hij 96 rebounds en gaf hij 100 assists. Slechts acht NBA-legendes deden dat ooit beter: Michael Jordan, Nikola Jokic, Luka Doncic, Russell Westbrook, James Harden, LeBron James en Magic Johnson.

De Bulls maakten in totaal 19 driepunters, waarvan 9 in het laatste kwart. Bekijk hieronder de beelden van de knotsgekke laatste 12 seconden, gedeeld op het X-account van de Chicago Bulls:

Bron: Het Nieuwsblad