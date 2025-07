Deloitte: tarieven Trump kosten Duitsland miljarden aan export

MÜNCHEN (ANP/DPA) - De hogere Amerikaanse importheffingen kunnen grote gevolgen hebben voor de Duitse export naar de Verenigde Staten. Advies- en accountantsbureau Deloitte heeft becijferd dat de tariefverhogingen op middellange termijn tot 31 miljard euro per jaar aan exportverliezen kunnen leiden.

De Duitse export naar de Verenigde Staten zou daardoor met een vijfde kunnen afnemen, aldus Deloitte. De machinebouw zou het hardst worden getroffen, maar ook de farmaceutische, chemische en auto-industrie zouden de gevolgen voelen. In het zondag overeengekomen handelsakkoord tussen de VS en de EU is sprake van tarieven van 15 procent.

De adviseurs gaan ervan uit dat de Duitse industrie nu in toenemende mate zal exporteren naar andere landen, zoals Indonesië of Zuid-Korea. Maar ze verwachten niet dat de Duitse industrie haar verliezen in de VS volledig kan compenseren. De kenners bij Deloitte voorzien een netto-exportverlies van 7,1 miljard euro per jaar.