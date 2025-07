Airbus levert minder vliegtuigen af in eerste jaarhelft

PARIJS (ANP) - Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar minder nieuwe vliegtuigen aan klanten geleverd dan vorig jaar. De Europese vliegtuigbouwer kampt onder meer met beperkingen in de productiecapaciteit bij de A320-toestellen door vertragingen bij motorleveringen. De A320-vliegtuigen zijn de bestverkopende toestellen van Airbus.

In totaal werden 306 verkeersvliegtuigen afgeleverd, tegen 323 in de eerste helft van vorig jaar. Het bedrijf ontving per saldo orders voor 402 vliegtuigen. Dat waren er 310 een jaar eerder. Airbus zegt ondanks de productieproblemen wel vast te houden aan de verwachting om dit jaar ongeveer 820 vliegtuigen te leveren aan afnemers. De totale orderontvangst bij verkeersvliegtuigen van Airbus staat op 8754 stuks.

De omzet van Airbus ging licht omhoog tot 29,6 miljard euro. Bij de vliegtuigentak was een kleine daling te zien door de lagere leveringen, maar daar stonden hogere omzetten bij helikopters, defensie en ruimtevaart tegenover.