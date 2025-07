Merz: Duitsland wil Patriots aanschaffen voor Oekraïne

ROME (ANP/DPA) - Duitsland is bereid om Patriot-systemen voor Oekraïne te kopen, als de Verenigde Staten daarvoor toestemming geven. Bondskanselier Friedrich Merz zei dat hij daar vorige week nog over heeft gesproken met de Amerikaanse president Donald Trump. Een besluit over de geavanceerde luchtverdedigingssystemen is nog niet genomen.

"De Amerikanen hebben er zelf een aantal nodig, maar ze hebben er ook heel veel", zei Merz. Hoeveel systemen Duitsland voor Oekraïne zou willen kopen, liet hij in het midden. Volgens bronnen zou het in eerste instantie gaan om twee systemen.

Patriots kunnen worden ingezet om vliegtuigen, helikopters, drones en raketten uit de lucht te schieten. Ieder systeem bestaat uit een aantal delen en kan meerdere raketten lanceren. De Duitse krijgsmacht beschikt zelf ook over Patriot-systemen, net als Nederland.