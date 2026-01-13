Delta Air Lines koopt voor het eerst Boeing 787 Dreamliners

ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - Delta Air Lines gaat voor het eerst Boeing 787 Dreamliners kopen om in te zetten op lange routes. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij heeft een order geplaatst voor dertig toestellen van het type 787-10 en een optie genomen voor nog eens dertig stuks.

Het is de grootste versie van de Dreamliner. De brandstofzuinigere toestellen zorgen voor uitbreiding van de capaciteit op langeafstandsroutes tussen de Verenigde Staten en Europa en Zuid-Amerika. Ook vervangt Delta Air verouderde vliegtuigen. De leveringen van de nieuwe vliegtuigen beginnen in 2031. Financiële details werden niet gemeld.

Met de nieuwe bestelling groeit het orderboek van Delta Air bij Boeing tot 130 toestellen. Boeing heeft ook een vaste order van de maatschappij voor honderd vliegtuigen van het type 737 MAX voor kortere en middellange afstanden. Delta Air is samenwerkingspartner van KLM.

Eerder op de dag maakte Boeing bekend een nieuwe bestelling te hebben ontvangen voor vijftig 737 MAX-vliegtuigen van leasemaatschappij Aviation Capital Group. Daarmee groeit het orderboek van Aviation Capital bij Boeing naar 121 737 MAX-toestellen.