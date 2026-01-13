Hoe je je motivatie om te sporten drastisch kunt verhogen

Concurrentie is een van de beste motivatoren om te gaan sporten : het werkt veel beter dan vriendschappelijke steun, die juist averechts kan werken en de motivatie kan verminderen , ontdekten onderzoekers.

Het onderzoek hield in dat studenten werden aangemoedigd om lessen te volgen in het fitnesscentrum van de universiteit.

Het programma werd beheerd via een internetgebaseerd sociaal netwerk.

De onderzoekers testten de effecten van vier verschillende soorten interacties binnen sociale netwerken, waarvan sommige gebaseerd waren op concurrentie en andere niet.

De resultaten toonden aan dat wanneer er sprake was van competitie, de opkomst bij fitnesslessen 90% hoger lag.

Dr. Damon Centola, een van de auteurs van de studie, zei:

“De meeste mensen denken dat hoe meer, hoe beter is als het om sociale media gaat.

Deze studie toont aan dat dit niet klopt: wanneer sociale media verkeerd worden gebruikt, kan het toevoegen van sociale ondersteuning aan een online gezondheidsprogramma averechts werken en ervoor zorgen dat mensen minder snel kiezen voor gezond gedrag.

Maar we ontdekten dat sociale media, mits goed gebruikt, de conditie van mensen aanzienlijk kunnen verbeteren.”

Of het nu individueel of in groepen was, competitie bleek cruciaal voor de motivatie.

Dr. Jingwen Zhang, de eerste auteur van de studie, zei:

"Door sociale interactie als een competitie te presenteren, kunnen positieve sociale normen voor lichaamsbeweging ontstaan."

Sociale steun kan ervoor zorgen dat mensen meer afhankelijk worden van het ontvangen van berichten, wat de focus van het programma kan veranderen.

Dr. Centola speculeerde over de mogelijke redenen waarom sociale steun niet had gewerkt:

"Ondersteunende groepen kunnen averechts werken, omdat ze de aandacht vestigen op leden die minder actief zijn, wat een neerwaartse spiraal van deelname kan veroorzaken."

Competitieve groepen kaderen relaties in termen van doelstellingen die worden vastgesteld door de meest actieve leden.

Deze relaties dragen bij aan de motivatie om te sporten , omdat ze mensen hogere verwachtingen geven van hun eigen prestaties."

Daarentegen zorgde de concurrentie ervoor dat mensen bleven streven naar meer:

“In een competitieve omgeving verhoogt de prestatie van elke deelnemer de lat voor alle anderen.”

Sociale steun werkt juist andersom: het kan afnemen.

Als mensen stoppen met sporten , geeft dat anderen de gelegenheid om ook te stoppen, en kan het hele systeem vrij snel uit de hand lopen.”

