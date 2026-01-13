Wilders weigert uitnodiging informateur over minderheidskabinet

DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders gaat deze week niet in gesprek met D66, VVD en CDA over eventuele steun voor een minderheidskabinet en weigert daarmee de uitnodiging van de informateur. Hij gaat "géén koffie drinken met Jetten, Yeşilgöz en Bontenbal", deelt hij mee. De PVV-voorman had al eerder gezegd dat hij niet van plan was steun te verlenen aan de plannen die D66 en CDA samen op papier hadden gezet.

Dinsdag spreekt informateur Rianne Letschert met de partijleiders van partijen 50PLUS, JA21, Forum voor Democratie, DENK en BBB. De andere partijen mogen later langskomen.