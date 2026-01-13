ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wilders weigert uitnodiging informateur over minderheidskabinet

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 14:14
anp130126133 1
DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders gaat deze week niet in gesprek met D66, VVD en CDA over eventuele steun voor een minderheidskabinet en weigert daarmee de uitnodiging van de informateur. Hij gaat "géén koffie drinken met Jetten, Yeşilgöz en Bontenbal", deelt hij mee. De PVV-voorman had al eerder gezegd dat hij niet van plan was steun te verlenen aan de plannen die D66 en CDA samen op papier hadden gezet.
Dinsdag spreekt informateur Rianne Letschert met de partijleiders van partijen 50PLUS, JA21, Forum voor Democratie, DENK en BBB. De andere partijen mogen later langskomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

195497725 l normal none

Hoe lang gaan eieren echt mee?

ANP-538607444

Er is één ding dat je kunt doen om de kans op dementie te verkleinen. En dat heeft een enorm effect

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

anp 453372014

De 8 fouten die mensen maken die koken met een airfryer

wo-frueher-karteikaesten

Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

anp120126146 1

OM heeft geen vertrouwen meer in rechters mondkapjeszaak

Loading