Democraten én Republikeinen kritisch op Groenland-heffingen Trump

WASHINGTON (ANP) - De aangekondigde heffingen van de Amerikaanse president Donald Trump tegen Europese landen vanwege hun steun aan Groenland, hebben in de Verenigde Staten zelf tot kritische reacties geleid. Niet alleen Democraten, maar ook enkele Republikeinse Congresleden spreken zich openlijk uit tegen Trumps plannen.

"Groenland is onze bondgenoot en het is een dwaas beleid om een bondgenoot te bedreigen", schrijft de Republikeinse afgevaardigde Don Bacon op X. "Zeker als we al bases zouden kunnen toevoegen als we willen. We klinken zo te veel als Poetin en dat is verkeerd."

De Republikeinse senator Thom Tillis noemt Trumps beslissing ook "slecht voor Amerika, slecht voor Amerikaanse bedrijven en slecht voor Amerikaanse bondgenoten. Het is geweldig voor Xi en Poetin en andere tegenstanders die de NAVO verdeeld willen zien."

Trump kreeg de afgelopen dagen al meer kritiek uit zijn eigen partij om zijn harde beleid rond Groenland, omdat hij bondgenoten van de VS zou vervreemden.