ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Democraten én Republikeinen kritisch op Groenland-heffingen Trump

Economie
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 21:44
anp170126139 1
WASHINGTON (ANP) - De aangekondigde heffingen van de Amerikaanse president Donald Trump tegen Europese landen vanwege hun steun aan Groenland, hebben in de Verenigde Staten zelf tot kritische reacties geleid. Niet alleen Democraten, maar ook enkele Republikeinse Congresleden spreken zich openlijk uit tegen Trumps plannen.
"Groenland is onze bondgenoot en het is een dwaas beleid om een bondgenoot te bedreigen", schrijft de Republikeinse afgevaardigde Don Bacon op X. "Zeker als we al bases zouden kunnen toevoegen als we willen. We klinken zo te veel als Poetin en dat is verkeerd."
De Republikeinse senator Thom Tillis noemt Trumps beslissing ook "slecht voor Amerika, slecht voor Amerikaanse bedrijven en slecht voor Amerikaanse bondgenoten. Het is geweldig voor Xi en Poetin en andere tegenstanders die de NAVO verdeeld willen zien."
Trump kreeg de afgelopen dagen al meer kritiek uit zijn eigen partij om zijn harde beleid rond Groenland, omdat hij bondgenoten van de VS zou vervreemden.
loading

POPULAIR NIEUWS

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

Loading