Handelsakkoord VS en EU op losse schroeven om kwestie-Groenland

BRUSSEL (ANP) - Het handelsakkoord dat de Verenigde Staten en de Europese Unie afgelopen zomer sloten om hun dreigende handelsoorlog af te wenden, wordt voorlopig niet goedgekeurd. Het Europees Parlement kan er niet mee instemmen zolang de VS dreigen Groenland in te lijven, zegt de leider van de grootste en cruciale EP-fractie.

Fractievoorzitter Manfred Weber van de centrumrechtse EVP, de politieke familie van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, reageert zo op de nieuwe heffingen die de VS opleggen aan Europese landen die Denemarken steunen. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zaterdag aan met ingang van 1 februari heffingen van 10 procent op te leggen aan onder meer Nederland. Trump is boos omdat die landen verkennen of ze Groenland beter militair kunnen beschermen.

"De EVP is voor de EU-VS-handelsdeal, maar gezien Trumps dreigementen over Groenland is goedkeuring op dit moment niet mogelijk", zei Weber op X. "De nultarieven voor Amerikaanse producten moeten op pauze."