ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Handelsakkoord VS en EU op losse schroeven om kwestie-Groenland

Economie
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 21:40
anp170126138 1
BRUSSEL (ANP) - Het handelsakkoord dat de Verenigde Staten en de Europese Unie afgelopen zomer sloten om hun dreigende handelsoorlog af te wenden, wordt voorlopig niet goedgekeurd. Het Europees Parlement kan er niet mee instemmen zolang de VS dreigen Groenland in te lijven, zegt de leider van de grootste en cruciale EP-fractie.
Fractievoorzitter Manfred Weber van de centrumrechtse EVP, de politieke familie van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, reageert zo op de nieuwe heffingen die de VS opleggen aan Europese landen die Denemarken steunen. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zaterdag aan met ingang van 1 februari heffingen van 10 procent op te leggen aan onder meer Nederland. Trump is boos omdat die landen verkennen of ze Groenland beter militair kunnen beschermen.
"De EVP is voor de EU-VS-handelsdeal, maar gezien Trumps dreigementen over Groenland is goedkeuring op dit moment niet mogelijk", zei Weber op X. "De nultarieven voor Amerikaanse producten moeten op pauze."
loading

POPULAIR NIEUWS

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

Loading