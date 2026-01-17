ECONOMIE
Werkgeversorganisatie eens met EU-reactie op Trump over Groenland

Economie
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 21:45
anp170126140 1
DEN HAAG (ANP) - Werkgeversorganisatie VNO-NCW kan zich vinden in de EU-reactie op de extra importtarieven die Donald Trump wil opleggen aan Nederland en andere EU-landen die Denemarken en Groenland steunen in hun verzet tegen inlijving door de Verenigde Staten. "We staan achter de boodschap van de Europese Commissie en de Europese Raad", laat een woordvoerster van de werkgeversclub weten.
Verder wil VNO-NCW er nu niet op ingaan. Bedrijven uit de achterban die naar de Verenigde Staten exporteren, krijgen als Trumps heffingen doorgaan over twee weken te maken met 10 procent extra belasting op spullen die de VS ingaan. Daarmee worden Europese bedrijven duurder voor Amerikaanse klanten.
In hun gezamenlijke reactie waarschuwden commissievoorzitter Ursula von der Leyen en voorzitter van de EU-leiders António Costa voor een "gevaarlijke neerwaartse spiraal" als Trump zijn plannen doorzet. Ze benadrukten dat de EU "volledig solidair" is met Denemarken en Groenland, dat een autonoom gebied is binnen het Deense koninkrijk.
