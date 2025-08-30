Denemarken ziet economische groei halveren

Denemarken heeft zijn groeiverwachting voor dit jaar ruimschoots gehalveerd door tegenvallende vooruitzichten voor farmareus Novo Nordisk, een van de belangrijkste bedrijven van het land. Dat heeft het Deense ministerie van Economische Zaken bevestigd. Persbureau Bloomberg meldde de verlaging van de groeiverwachting eerder deze week al op basis van overheidsdocumenten die het had ingezien.

Het bruto binnenlands product groeit naar verwachting in 2025 met 1,4 procent, tegenover een raming van 3 procent die de regering in mei afgaf. Het ministerie wijst naar de hogere Amerikaanse invoerheffingen en een verslechterd vooruitzicht voor de farmaceutische industrie als oorzaken van de neerwaartse bijstelling.

Novo Nordisk heeft te maken met flinke concurrentie voor zijn populaire diabetes- en afslankmedicijnen Ozempic en Wegovy en heeft eind juli voor de tweede keer dit jaar zijn omzet- en winstverwachtingen naar beneden bijgesteld.