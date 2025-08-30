Brekelmans verwacht kopgroep in EU die stappen wil tegen Israël

KOPENHAGEN (ANP) - Minister Ruben Brekelmans (Buitenlandse Zaken, VVD) verwacht met een aantal landen een kopgroep binnen de EU te kunnen vormen die het eens zijn over stappen tegen Israël. Dat zei hij zaterdag voorafgaand aan een informele vergadering met zijn EU-collega's in Kopenhagen.

Hoeveel landen zo'n kopgroep willen vormen, is nog onduidelijk. "Dat zullen we niet alleen vandaag, maar ook de komende tijd moeten bekijken", aldus de demissionaire bewindsman.

Hij is niet hoopvol dat de EU-ministers tot een gezamenlijk standpunt komen over acties tegen Israël. Daarvoor zijn de landen te verdeeld. Het is volgens hem een debat dat "polariseert". Hij hoopt "dat landen in ieder geval wat dichter bij elkaar komen" tijdens de bijeenkomst.

'Niet erg optimistisch'

Ook EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei "niet erg optimistisch" te zijn dat de 27 ministers het eens worden over strafmaatregelen tegen Israël. Brekelmans sluit zich daarbij aan. "Zij is degene die het beste overzicht heeft van alle posities."

Toch ziet Brekelmans dat landen hun positie aanpassen. Dat komt door de aankondiging van de bouw van een nieuwe nederzetting (E1) bij Jeruzalem, zei hij. Daardoor wordt een Palestijnse staat vrijwel onmogelijk. "Een tweede is dat in Gaza de situatie elke dag schrijnender wordt."

Brekelmans schreef woensdag samen met zijn Zweedse collega een brief aan Kallas waarin wordt gevraagd de druk op Israël op te voeren. Ze willen dat het handelsdeel van het samenwerkingsverdrag dat de EU met Israël heeft, wordt opgeschort en twee extremistische Israëlische ministers op de sanctielijst komen. Verder moeten er extra stappen komen tegen gewelddadige kolonisten en steunen ze het voorstel van de Europese Commissie om Israël voorlopig niet meer toe te laten tot het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU (Horizon). Ook willen ze meer maatregelen tegen Hamas.