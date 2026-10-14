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Denen: VS moeten wetten respecteren bij verkenningen op Groenland

Economie
door anp
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KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De Verenigde Staten moeten zich aan de wetgeving van Groenland houden als zij naar grondstoffen op het eiland willen zoeken. Dat heeft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd, nadat de Amerikaanse president Donald Trump eerder woensdag had verklaard dat de VS gaan beginnen met "grootschalige olie-, gas- en mineralenexploratie" op Groenland.
Het Arctische eiland is onderdeel van het Deense koninkrijk. De uitspraak van Trump ligt gevoelig, omdat Groenland zich verzet tegen zijn pogingen om controle over het eiland te krijgen. Daarnaast heeft Groenland nieuwe olieboringen verboden.
Het Deense ministerie stelt in een verklaring dat de overeenkomst "investeerders uit de VS geen voorkeursbehandeling toekent ten opzichte van investeerders uit andere NAVO-landen, EU-landen en NAVO-partners als het gaat om toegang tot natuurlijke hulpbronnen in Groenland".
Vorige maand sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland te versterken.
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