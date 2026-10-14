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Wall Street sluit lager na hoger dan verwachte inflatiecijfers

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers over september, die hoger uitvielen dan verwacht en de sterkste toename sinds april kenden.
De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in september met 0,6 procent vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis ging het om een toename van 3,7 procent. Dat laatste cijfer was iets hoger dan kenners volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht.
De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 51.621,48 punten. De brede S&P 500-index sloot 1,1 procent lager op 7718,94 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9 procent en eindigde 26.692,87 punten. Dinsdag waren minnen tot 0,4 procent te zien op Wall Street.
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