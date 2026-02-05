ECONOMIE
Denktank: Brussel moet slimme Chinese auto's strenger reguleren

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 12:26
WARSCHAU (ANP/BLOOMBERG) - Brussel moet strengere regels invoeren om de groeiende veiligheidsrisico's van slimme elektrische auto's te beheersen, stelt de denktank Center for Eastern Studies (OSW) in Warschau. Volgens de organisatie vormt vooral het groeiende aantal Chinese auto's een probleem.
Deze auto's verzamelen allerlei gegevens zoals geografische en persoonlijke informatie. Volgens OSW vergroot dit de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen in Europese landen, terwijl deze auto's onbedoeld gevoelige informatie kunnen prijsgeven.
"Het is dringend noodzakelijk dat slimme voertuigen in Europa duidelijk worden gereguleerd, niet in de laatste plaats omdat het aantal Chinese auto's snel toeneemt", stelt de denktank.
Wereldwijd groeit de zorg over 'spionageauto's', nu steeds meer consumenten voertuigen kopen met geavanceerde rijhulpsystemen. Hoewel deze technologie onschadelijk is, zoals hulp bij parkeren, verzamelen de sensoren en camera's continu realtime informatie over locatie en omgeving.
