Istanbul nadert Londen Heathrow als drukste Europese luchthaven

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 12:24
BRUSSEL (ANP) - Het Londense vliegveld Heathrow was vorig jaar opnieuw de drukste luchthaven van Europa. Het wordt op de voet gevolgd door Istanbul Airport, meldt koepelorganisatie van luchthavens in Europa ACI Europe. Via alle Europese luchthavens samen vloog een recordaantal passagiers.
Via Heathrow vlogen vorig jaar bijna 84,5 miljoen passagiers, een stijging van 0,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Via het vliegveld in het Europese deel van Istanbul vlogen vorig jaar slechts 40.000 passagiers minder dan via Heathrow. Het aantal passagiers steeg met 5,5 procent op de in 2018 officieel geopende luchthaven. ACI Europe verwacht dat Istanbul Airport dit jaar de eerste plek overneemt.
Schiphol is de op drie na drukste luchthaven van Europa. Vorig jaar vlogen bijna 69 miljoen passagiers via de luchthaven in Amsterdam, 2,9 procent meer dan een jaar eerder.
Er reisden 2,6 miljard passagiers via alle Europese luchthavens vorig jaar, een toename van 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.
