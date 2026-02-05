Palmen (ex-NSC) blijft als staatssecretaris Herstel Toeslagen

DEN HAAG (ANP) - Voormalig NSC'er Sandra Palmen blijft ook in het nieuwe kabinet als staatssecretaris belast met het toeslagenherstel. Dat heeft D66-leider en beoogd premier Rob Jetten bevestigd. De hersteloperatie voor gedupeerden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag wordt naar verwachting eind volgend jaar afgerond.

Toen NSC afgelopen zomer uit het al demissionaire kabinet stapte, deden de overgebleven coalitiepartijen een beroep op Palmen om door te gaan. Zij genoot het vertrouwen van veel gedupeerden, die afgelopen jaren al veel staatssecretarissen op dit gevoelige dossier zagen komen en gaan. Een nieuwe wisseling zou de voortgang van de hersteloperatie niet ten goede komen.

Palmen werkte als juriste bij de Belastingdienst en waarschuwde jaren voordat het toeslagenschandaal aan het licht kwam al dat het hardvochtige optreden van de fiscus tegen vermeende fraudeurs niet rechtmatig was. Een memo waarin zij die zorgen op papier zette, bleef evenwel jaren verborgen, tot de Tweede Kamer in een parlementaire ondervraging onderzoek deed naar het schandaal.