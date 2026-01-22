ECONOMIE
Denktank: meer stroom wind en zon dan fossiele brandstoffen EU

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 3:06
anp220126002 1
LONDEN (ANP/RTR) - Wind- en zonne-energie hebben in 2025 voor het eerst meer elektriciteit opgewekt in de Europese Unie dan fossiele brandstoffen, blijkt uit gegevens van energiedenktank Ember.
30 procent van de stroomvoorziening in de 27 landen van de EU kwam uit wind- en zonne-energie, tegenover 29 procent opgewekt uit fossiele brandstoffen. Zonne-energie alleen was verantwoordelijk voor 13 procent van alle stroom.
"Nu afhankelijkheid van fossiele brandstoffen instabiliteit op het wereldtoneel voedt, is de noodzaak om over te stappen op schone energie duidelijker dan ooit", aldus het rapport.
De opwekking van zonne-energie groeide in alle EU-landen dankzij de wijdverspreide installatie van zonnepanelen en leverde in 2025 meer dan een vijfde van de elektriciteit in Hongarije, Cyprus, Griekenland, Spanje en Nederland.
