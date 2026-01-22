Twee miljoen minder boeken verkocht in 2025

AMSTERDAM (ANP) - In 2025 werden in Nederland 44 miljoen boeken verkocht, dat is twee miljoen minder dan het jaar daarvoor. Dat meldt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) in nieuwe cijfers.

Dit zorgde voor een omzet van 637 miljoen euro. Het gaat om fysieke boeken, e-boeken en luisterboeken in alle talen. Studie- en wetenschappelijke boeken zijn niet meegenomen, net als de omzet van abonnementsdiensten. De verkoop van boeken fluctueerde de afgelopen jaren, maar volgens de CPNB is er nu sprake van een duidelijke daling. Dit is het laagste aantal sinds 2021.

Via fysieke boekhandels daalde de verkoop met 4 procent ten opzichte van 2024. Deze daling is te zien in elk genre. Wel is er meer fictie en kinderliteratuur verkocht ten opzichte van 2023. Ook is het aandeel anderstalige boeken iets gestegen, met een procentpunt. Volgens het Centraal Boekhuis (CB) is de omzet van abonnementsdiensten voor e-boeken en luisterboeken met 36 procent gestegen. De CPNB schat dat dit ongeveer 60 procent van de omzet van e- en luisterboeken is.

Bij de online Bibliotheek zijn 5 procent meer boeken geleend dan in 2024, meldt KB nationale bibliotheek. Vorig jaar werden bijna 6 miljoen e-boeken en 2,9 miljoen luisterboeken geleend.

