Denktank: oorlog Midden-Oosten kost EU-landen al 22 miljard euro

PARIJS (ANP) - De oorlog in het Midden-Oosten heeft landen binnen de Europese Unie al 22 miljard euro gekost. Dat becijfert het Jacques Delors Institute, een denktank in Parijs.

Van de 27 lidstaten hebben er 22 meer dan 120 maatregelen ingevoerd voor onder meer hulp aan huishoudens voor de sterk gestegen energieprijzen. Dit is volgens het instituut een totale kostenpost van 9,2 miljard euro. De overige 13 miljard euro aan extra kosten zijn ontstaan door de hogere importkosten van fossiele brandstoffen sinds het begin van het conflict.

Iran en de Verenigde Staten kwamen deze week een wapenstilstand van twee weken overeen. Hoewel daarna de olie- en gasprijzen flink daalden, zullen de extra kosten voor de Europese landen nog niet zomaar voorbij zijn, zo stellen de onderzoekers. Zo wordt er onder meer gesproken over tolheffingen in de Straat van Hormuz, die kunnen leiden tot extra kosten. Ook kan het opnieuw oplaaien van het conflict weer leiden tot nieuwe maatregelen en hogere importkosten.

Gecoördineerde aanpak

De onderzoekers van het Jacques Delors Institute doen ook aanbevelingen richting de landen om de energiecrisis het hoofd te bieden. Het belangrijkste is volgens het instituut, vernoemd naar de voormalige Franse voorzitter van de Europese Commissie, dat de lidstaten kiezen voor een gecoördineerde aanpak. Op dit moment hebben alle landen nationaal en geïsoleerd gehandeld. Met het gezamenlijk optrekken wordt onder meer het tanktoerisme aangepakt, aldus de denktank.

Het instituut stelt daarnaast dat er nationale elektrificatieplannen moeten komen. Daarbij zou Frankrijk volgens de onderzoekers als gidsland kunnen dienen. Dat land komt de komende dagen met een dergelijk plan. Tot slot zou de EU een belasting moeten overwegen op hogere winsten van oliebedrijven en al deze opbrengsten aan elektrificatie kunnen besteden.