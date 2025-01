Denktank: zonne-energie passeert steenkool in stroomproductie EU

BRUSSEL (ANP/AFP/BELGA) - Vorig jaar is voor het eerst in de Europese Unie meer elektriciteit opgewekt via zonne-energie dan met steenkool. Energiedenktank Ember meldt in een rapport dat hernieuwbare energiebronnen in 2024 sowieso goed waren voor bijna de helft (47 procent) van de energiesector van de EU. 11 procent kwam voor rekening van zonne-energie.

Zonne-energie is de snelstgroeiende energiebron en volgens Ember neemt het gebruik in alle EU-landen toe. "De Europese Green Deal heeft een diepgaande en snelle transformatie van de EU-energiesector teweeggebracht", stelt de denktank.

Het aandeel aardgas daalde voor het vijfde jaar op rij en de totale elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen zakte naar een "historisch dieptepunt", aldus de denktank. Volgens Ember bleef windenergie "de op één na grootste energiebron van de EU, boven gas en onder kernenergie".