Ziekteverzuim blijft gelijk in 2024 na lichte daling in december

UTRECHT (ANP) - Het ziekteverzuim is in 2024 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder, melden ArboNed en HumanCapitalCare. De lichte daling die de arbodiensten in 2023 zagen, heeft zich daarmee vorig jaar niet doorgezet. "Hoewel medewerkers zich afgelopen jaar gemiddeld minder vaak ziek meldden, duurde het verzuim gemiddeld wel iets langer", zegt directeur medische zaken bij ArboNed Redmer van Wijngaarden. In de gezondheidszorg en de industrie was het verzuim het hoogst.

Het gemiddelde verzuimpercentage kwam vorig jaar uit op 4,7 procent. In december daalde het verzuim licht tot 4,8 procent, van 4,9 procent in november. Dat is volgens de arbodiensten het laagste verzuimpercentage in de maand december in vier jaar tijd. Vergeleken met december 2023 waren er afgelopen december minder ziekmeldingen met griepachtige klachten als oorzaak. Dat is opvallend, omdat het verzuim door griepachtige klachten in december, ondanks de kerstvakantie, normaal gesproken stijgt.