Destilleerderij Hooghoudt eind dit jaar weg uit Groningen

GRONINGEN (ANP) - De Groningse destilleerderij Hooghoudt gaat eind dit jaar dicht, heeft directeur Martin Strijtveen bevestigd na berichtgeving van lokale media. De productie van het 137 jaar oude bedrijf wordt verplaatst naar Gent.

Volgens Strijtveen leed Hooghoudt al een aantal jaren verlies en is het niet meer rendabel om de destilleerderij in Groningen open te houden. "Het drinken van jenever is een beetje aan het uitsterven. De Amerikaanse importheffingen helpen ook niet mee", aldus de directeur over het besluit.

De 29 medewerkers raken naar verwachting hun baan kwijt. Het familiebedrijf Hooghoudt werd begin 2025 overgenomen door het Franse La Martiniquaise.