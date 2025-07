Muziekconcern UMG koploper AEX na stap richting Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - Muziekconcern Universal Music Group (UMG) was dinsdag de grote winnaar bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden positief op een bericht dat het platenbedrijf achter artiesten als Billie Eilish, Taylor Swift en Harry Styles documenten heeft ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC voor een beursgang in de Verenigde Staten. Daarmee werd voldaan aan de voorwaarden van een deal met het hedgefonds Pershing Square van miljardair Bill Ackman.

Het aandeel UMG won bijna 2 procent. Naast het nieuws over de nadere stap naar Wall Street werd ook bekend dat de Europese Commissie verder onderzoek gaat doen naar de overname van branchegenoot Downtown, waarmee 775 miljoen dollar is gemoeid. Beleggers leken van dat laatste niet heel erg te schrikken.

De financiële markten verwerkten verder onder meer de resultaten van verfconcern AkzoNobel, die slecht werden ontvangen. De AEX-index ging 0,8 procent lager de handel uit op 901,19 punten.