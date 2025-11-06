ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Detailhandel VS verwacht recorduitgaven in feestdagenperiode

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 21:52
anp061125224 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Amerikanen gaan dit feestdagenseizoen met onder meer Black Friday en kerst naar verwachting meer dan 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard dollar, in winkels uitgeven, wat een nieuw record zou betekenen. Dat verwacht de Amerikaanse detailhandelsorganisatie National Retail Federation (NRF).
De totale winkelverkopen zullen dan ook hoger liggen dan vorig jaar, stelde NRF-president Matt Shay. Hij zegt dat consumenten niet terughoudend zullen zijn met hun bestedingen aan cadeautjes en andere spullen ondanks de economische onzekerheid en de shutdown van de Amerikaanse overheid.
De feestdagenperiode is van groot belang voor winkeliers in de Verenigde Staten. Black Friday, de dag na Thanksgiving, wordt gezien als het begin van de inkoop voor de kerstperiode in de VS.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

ANP-464795223

Iraanse kindbruid wordt geëxecuteerd, tenzij ze 93.000 pond aan 'bloedgeld' betaalt

ANP-525081073

Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

Scherm­afbeelding 2025-11-06 om 15.06.14

Psychiater waarschuwt: Trump steeds gevaarlijker

ANP-529315481

Is onze planeet allang bezocht door buitenaardse ruimtesondes? Sommige onderzoekers denken van wel

anp051125214 1

Timmermans: heel onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in politiek

Loading