Detailhandel VS verwacht recorduitgaven in feestdagenperiode

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Amerikanen gaan dit feestdagenseizoen met onder meer Black Friday en kerst naar verwachting meer dan 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard dollar, in winkels uitgeven, wat een nieuw record zou betekenen. Dat verwacht de Amerikaanse detailhandelsorganisatie National Retail Federation (NRF).

De totale winkelverkopen zullen dan ook hoger liggen dan vorig jaar, stelde NRF-president Matt Shay. Hij zegt dat consumenten niet terughoudend zullen zijn met hun bestedingen aan cadeautjes en andere spullen ondanks de economische onzekerheid en de shutdown van de Amerikaanse overheid.

De feestdagenperiode is van groot belang voor winkeliers in de Verenigde Staten. Black Friday, de dag na Thanksgiving, wordt gezien als het begin van de inkoop voor de kerstperiode in de VS.