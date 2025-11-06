ECONOMIE
Rechters geven Trump gelijk in zijn strijd tegen transgenders

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 22:10
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering mag aanvragers van een Amerikaans paspoort verbieden om op het document het geslacht aan te geven dat overeenkomt met hun genderidentiteit. Het Hooggerechtshof in Washington heeft president Trump gelijk gegeven in zijn strijd tegen de rechten van transgender Amerikanen.
Het hof ging akkoord met het verzoek van het ministerie van Justitie om een bevel van een rechtbank in Boston op te heffen. Die rechtbank had het beleid van Trump geblokkeerd dat in paspoorten alleen het geslacht mag staan dat is toegekend bij de geboorte.
Sinds 1992 kon het geslacht in een paspoort afwijken van het geslacht bij geboorte, mits dit met medische documentatie werd onderbouwd. Onder president Biden stond het verantwoordelijke ministerie van Buitenlandse Zaken paspoortaanvragers toe zelf een mannelijke of vrouwelijke geslachtsaanduiding te kiezen zonder dergelijke documentatie. Ook kwam er een derde optie X voor bijvoorbeeld niet-binaire aanvragers.
