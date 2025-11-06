Karremans: komende dagen weer levering chips van Nexperia

DEN HAAG (ANP) - De "komende dagen" zullen chips van Nexperia uit China weer bij klanten arriveren, verwacht demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD). Zijn collega David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) verwelkomt de aankondiging dat China de leveringen weer mogelijk zal maken, zegt hij op X.

"Gezien het constructieve karakter van onze gesprekken met de Chinese autoriteiten, vertrouwt Nederland erop dat de levering van chips uit China aan Europa en de rest van de wereld, de klanten van Nexperia de komende dagen zal bereiken", schrijft de minister in een verklaring. De hervatting van de leveranties werd mogelijk door een deal tussen de Verenigde Staten en China.

Karremans greep eind september in bij Nexperia in Nijmegen uit vrees dat de Chinese eigenaar Wingtech activiteiten en kennis zou weghalen uit Nederland. Daarop stopte China de export van chips uit de Chinese fabrieken van Nexperia. Daardoor dreigde onder meer de Europese auto-industrie in grote problemen te komen.