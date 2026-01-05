Detailhandel zet bijna 4 procent meer om, ook volume stijgt

DEN HAAG (ANP) - Winkeliers in Nederland hebben in november meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,9 procent, na een stijging van 3,3 procent in oktober. Het volume, ofwel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,6 procent hoger dan een jaar geleden. Online werd bijna 6 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 4,1 procent. Het verkoopvolume steeg met 1,2 procent. De omzet van supermarkten groeide met 4,2 procent, na een stijging van 3,6 procent in oktober. De omzet van speciaalzaken steeg met 2,9 procent, na een stijging van 0,6 procent een maand eerder.

In de non-foodsector nam de omzet met 3,8 procent toe en lag het volume 3,2 procent hoger. Drogisterijen hebben 8,6 procent meer omgezet. De omzet van winkels in recreatieartikelen groeide met bijna 5 procent en die van winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren met ruim 4 procent.

Ook winkels in schoenen en lederwaren, meubelzaken en kledingwinkels boekten meer omzet dan een jaar geleden. De omzet van elektronicazaken lag in november lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De onlineomzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, steeg met 5 procent. Webwinkels waarvan de verkoop via internet de hoofdactiviteit is, hebben 6,5 procent meer omgezet.

Volgens het CBS zijn de cijfers gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in november. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 1,9 procent hoger dan een jaar eerder.