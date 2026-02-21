AI en een vechtpartij die Hollywood wakker schudde

Hollywood is in paniek door een hyperrealistisch AI‑filmpje waarin Tom Cruise en Brad Pitt elkaar te lijf gaan – en dat zegt veel over de toekomst van film én beroemdheid.

In een video van vijftien seconden vechten Tom Cruise en Brad Pitt op een vervallen dak, compleet met filmische camerabewegingen, stunts en sounddesign. De clip is gemaakt met Seedance 2.0, een nieuw AI ‑videomodel van ByteDance (het moederbedrijf van TikTok), op basis van niet meer dan een korte prompt. Het resultaat oogt zo echt dat scenarist Rhett Reese (“Deadpool”) publiek verzuchtte: “Het is waarschijnlijk voorbij voor ons.”

Seedance 2.0: speelgoed of sloopkogel?

Seedance 2.0 is ontworpen om met een paar regels tekst “bioscoopwaardige” scènes te genereren, compleet met fysiek realistische bewegingen en controle over stijl en camerastandpunten. Fans gebruiken het om alternatieve eindes te maken voor series als “Game of Thrones” en “Stranger Things”, of om superhelden als Batman en Wolverine tegen elkaar te laten vechten. Voor studio’s is dat geen onschuldig fandom meer, maar een AI‑sloopkogel die hun verdienmodel en auteursrecht ondermijnt.

Studio’s trekken de juridische noodrem

Disney, Netflix, Warner Bros. Discovery en Paramount hebben ByteDance inmiddels formeel gesommeerd om te stoppen. In de brieven staat dat Seedance op grote schaal zonder toestemming is getraind op hun films en series, en dat er massaal wordt gestrooid met Marvel‑helden, Star Wars‑figuren en andere iconische personages alsof het gratis clip‑art is. De Motion Picture Association spreekt van “grootschalige, ongeautoriseerde benutting van Amerikaanse auteursrechtelijk beschermde werken” en dreigt met rechtszaken.

Wie is de baas over je gezicht?

Naast auteursrecht speelt er nog iets fundamentelers: wie is eigenaar van een gezicht dat iedereen herkent. Seedance‑clips laten zien hoe makkelijk het is om beroemdheden in nieuwe contexten te plaatsen zonder dat ze ooit op de set zijn geweest, met alle risico’s op reputatieschade, nepnieuws en deepfake‑porno. Acteursvakbond SAG‑AFTRA noemt dit “blatante inbreuk” en ziet het als een aanval op de bestaanszekerheid van makers.artisanosalpha.

Het begin van het einde – of een nieuw hoofdstuk?

2026 dreigt zo een kanteljaar te worden waarin rechters moeten bepalen of het “fair use” is om AI te trainen op bestaande films en gezichten, of dat dit simpelweg digitale heling is. Tegelijk bereiden sommige sterren zich voor op een toekomst waarin ze hun stem en gezicht actief als merk beheren en licenties uitonderhandelen met AI‑producenten. Voor Hollywood is het AI‑schandaal rond Seedance 2.0 in elk geval een waarschuwing: niet de volgende blockbuster, maar het auteursrecht zelf staat nu in de hoofdrol.l