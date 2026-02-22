Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'

In een e-mail vertelde een klokkenluider het paleis dat de voormalige hertog geheime financiële banden had met de controversiële miljonair en financier David Rowland, die zijn koninklijke connecties misbruikte.

Uit mails die de krant in handen zegt te hebben, blijkt ook dat Andrew Rowland in feite toestond om deel te nemen aan zijn officiële taken.

De cache met e-mails dreigt Charles verder in de crisis te betrekken, die is ontstaan door Andrews banden met Jeffrey Epstein en beschuldigingen dat hij mogelijk vertrouwelijke en gevoelige documenten heeft doorgegeven aan de veroordeelde pedofiel.

Andrew vertelde Epstein ooit dat Rowland zijn ‘vertrouwde geldman’ was. De bankier en zijn zoon Jonathan vergezelden Andrew op reizen die hij tussen 2001 en 2011 maakte in zijn officiële hoedanigheid als handelsgezant

Rowland gaf Andrews ex-vrouw Sarah Ferguson ooit 40.000 pond om haar te helpen haar schulden af te lossen en betaalde in 2017 een lening van 1,5 miljoen pond voor Andrew af.