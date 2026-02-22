ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'

Beroemd
door Gerard Driehuis
zondag, 22 februari 2026 om 6:35
106572685-15581065-image-a-12_1771712252070
Koning Charles (toen nog prins) werd al in 2019 gewaarschuwd dat de naam van de koninklijke familie werd ‘misbruikt’ door de zakelijke relaties van Andrew Mountbatten-Windsor, schrijft The Mail on Sunday.
In een e-mail vertelde een klokkenluider het paleis dat de voormalige hertog geheime financiële banden had met de controversiële miljonair en financier David Rowland, die zijn koninklijke connecties misbruikte.
Uit mails die de krant in handen zegt te hebben, blijkt ook dat Andrew Rowland in feite toestond om deel te nemen aan zijn officiële taken.
De cache met e-mails dreigt Charles verder in de crisis te betrekken, die is ontstaan door Andrews banden met Jeffrey Epstein en beschuldigingen dat hij mogelijk vertrouwelijke en gevoelige documenten heeft doorgegeven aan de veroordeelde pedofiel.
Andrew vertelde Epstein ooit dat Rowland zijn ‘vertrouwde geldman’ was. De bankier en zijn zoon Jonathan vergezelden Andrew op reizen die hij tussen 2001 en 2011 maakte in zijn officiële hoedanigheid als handelsgezant
Rowland gaf Andrews ex-vrouw Sarah Ferguson ooit 40.000 pond om haar te helpen haar schulden af te lossen en betaalde in 2017 een lening van 1,5 miljoen pond voor Andrew af.
In augustus 2019 stuurde een klokkenluider die gedetailleerde kennis had van Andrews zakelijke transacties met Rowland een e-mail naar Charles, toen nog prins van Wales, via de koninklijke advocaten Farrer & Co, waarin hij waarschuwde voor ‘David Rowlands misbruik van de koninklijke familie’.

Lees ook

Zo kwam de iconische foto van Andrew tot standZo kwam de iconische foto van Andrew tot stand
Waar wacht de politie op? Britten willen actie na nieuwe Epstein-onthullingenWaar wacht de politie op? Britten willen actie na nieuwe Epstein-onthullingen
Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham PalaceHet net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace
loading

POPULAIR NIEUWS

103457411 m normal none

Hoe ongezond is drop? En hoeveel kan je per dag veilig eten?

ANP-319777996

Stier doorboort hart van Spanjaard (71) op Valentijnsdag

generated-image

19 snacks die je bloeddruk op natuurlijke wijze kunnen helpen verlagen

149578434_m

5 tekenen dat je emotioneel beschadigd bent

150961381_m

Dokters dachten dat ze last had van de overgang. Het was kanker

Scherm­afbeelding 2026-02-21 om 14.15.33

Hoe is het met Lil’ Kleine?

Loading