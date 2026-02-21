Hoe ongezond is drop? En hoeveel kan je per dag veilig eten?

Drop kan ongezond zijn, vooral als je er veel van eet. Drop bevat veel suiker, Natrium en glycyrrhizine, wat leidt tot een hoge bloedsuikerspiegel.

Suiker is slecht voor je tanden en kan leiden tot overgewicht en obesitas.

Natrium kan je bloeddruk verhogen

Glycyrrhizine kan je bloeddruk verhogen en kaliumgehalte verlagen.

De hoeveelheid drop die je veilig per dag kunt eten, is afhankelijk van je leeftijd, geslacht, gezondheid en levensstijl. Als je gezond bent, kun je ongeveer 10 gram drop per dag eten. Als je een hoge bloeddruk, hartproblemen of andere gezondheidsproblemen hebt, moet je minder drop eten.

Wat voor kwalen kun je krijgen?

Verhoogde bloeddruk: Glycyrrhizine zorgt ervoor dat je lichaam meer vocht vasthoudt, wat leidt tot een hogere bloeddruk.

Hartritmestoornissen: Overmatige dropconsumptie kan leiden tot een verstoorde elektrolytenbalans, met name een laag kaliumgehalte, wat hartritmestoornissen kan veroorzaken.

Andere effecten: In extreme gevallen kan overmatige dropconsumptie leiden tot hoofdpijn, spierzwakte en zelfs hormonale problemen.

Hier zijn enkele tips om het eten van drop gezonder te maken:

Kies voor drop zonder toegevoegde suikers.

Kies voor drop met minder natrium.

Kies voor drop met minder glycyrrhizine.