Goed nieuws: Trump dreigt EU uit Amerikaanse wapenmarkt te zetten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Europese Unie gewaarschuwd dat Europese landen mogelijk worden uitgesloten van de Amerikaanse wapenmarkt als Brussel doorzet met plannen om eigen wapenindustrie zwaarder te bevoordelen.​

Dat zou op enige termijn heel goed nieuws zijn. Vrijwillig is Europa niet in staat gebleken onafhankelijk te worden van de VS. Maar het regime Trump toont aan dat die afhanelijkheid slecht is voor de Europese veiligheid.

Volgens een document dat Washington deze maand bij de Europese Commissie indiende, verzet de regering-Trump zich “krachtig” tegen elke verscherking van EU-regels die de toegang van Amerikaanse defensiebedrijven tot Europese aanbestedingen zou beperken. De waarschuwing is gericht op de geplande herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijn uit 2009, waarin strengere “koop Europees”-bepalingen worden overwogen om de Europese defensie-industrie te versterken.​

Het Pentagon dreigt er in een verklaring mee alle uitzonderingen op de Amerikaanse Buy American-wetgeving te herzien als EU-lidstaten in hun nationale regels Europese leveranciers gaan voortrekken. Dat zou het voor grote Europese wapenproducenten, zoals het Italiaanse Leonardo en het Zweedse Saab, aanzienlijk moeilijker of zelfs onmogelijk maken om nog aan de VS te leveren.​